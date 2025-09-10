Магистрали осветили картелем

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Контактная сеть железных дорог», его дочернего ООО «Электрификация железных дорог», а также ООО «Материалы контактной сети» и ООО «НПО "Магистраль"», зарегистрированных в Петербурге. Эти компании подозреваются в заключении картельного сговора на торгах по электрификации железных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей. Юристы указывают, что в большинстве аналогичных случаев вина участников картели чаще всего доказывается, кроме того, УК РФ предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности за такие нарушения.

Торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. Перечисленные хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен в тендерах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог. Торги проходили в 2022 и 2024 годах, рассказали в пресс-службе ведомства. Какие из компаний признавались победителями конкурсов, в ФАС не уточнили.

«В соответствии с ч. 1 ст. 45 закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к рассмотрению. В случаях, связанных с необходимостью получения антимонопольным органом дополнительной информации, указанный срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев»,— говорится в ответе на запрос редакции.

За заключение антиконкурентного соглашения (картеля) на торгах предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП в виде штрафа от 10 до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).

В случае извлечения дохода в крупном или особо крупном размере, а также причинения ущерба в крупном или особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 178 УК РФ, объяснили в ФАС.

По данным ЕГРЮЛ, все четыре компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге. ООО «Материалы контактной сети» (МКС) действует с августа 2012 года, его учредителем является Олег Фимин. Выручка за 2024 год составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 148,6 млн. Руководитель и учредитель ООО «Контактная сеть железных дорог» (КСЖД, зарегистрировано в апреле 2011 года) Андрей Грозин является также владельцем ООО «Электрификация железных дорог» (ЭЖД, действует с сентября 2018 года). Выручка КСЖД в прошлом году снизилась по сравнению с 2023 годом на 51%, до 716,7 млн рублей, а чистая прибыль упала на 80%, до 47 млн.

ООО «НПО "Магистраль"» зарегистрировано в феврале 2009 года. Учредителем компании выступает Татьяна Рожкова. Финансовые показатели этого юрлица также демонстрируют отрицательную динамику: выручка в 2024 году сократилась на 68%, до 357,3 млн рублей, чистая прибыль — на 87%, до 15,8 млн. На официальных сайтах МКС, ЭЖД и НПО «Магистраль» подтверждается, что компании участвовали в поставках материалов и оборудования для Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев обращает внимание, что, как показывает практика, если антимонопольный орган возбуждает административное дело по факту выявления картеля, то признание его наличия можно считать гарантированным. «Гипотетически компании, в отношении которых дело возбуждено и в действиях которых обнаружены признаки картельного сговора, могут оспорить решение антимонопольного органа в суде, но, опять же, практика по делам о картелях указывает на то, что шансы на успех у них невелики. Чего они могут добиться, так это снижения размера штрафов в случае сотрудничества с антимонопольным органом»,— рассуждает эксперт.

Господин Терентьев говорит, что закон не запрещает связанным между собой или аффилированным организациям участвовать в одних и тех же конкурентных процедурах, при условии, что они действуют самостоятельно и независимо, то есть конкурируют между собой за право заключения контракта. «Логично, что такая конкуренция возможна почти всегда исключительно в теории, на практике это "честная" битва правой руки с левой. Так что обнаружение таких сговоров на торгах в большинстве случаев для антимонопольного органа не представляет большого труда»,— подчеркивает он.

Судебный эксперт Veta добавляет: если подрядчик, получивший в результате сговора право заключить контракт, уже исполнил свои обязательства по контракту, то он просто отделается штрафом. «Даже если работы по контракту не завершены, но часть работ уже выполнена и принята заказчиком, то и обязать его возвращать аванс нельзя,— поясняет господин Терентьев.— Вообще, расторгнуть контракт довольно сложно, если подрядчик не допускает нарушений взятых на себя обязательств, даже если право заключить контракт он получил с нарушением антимонопольного законодательства. И чаще всего попытки расторгнуть контракт с таким подрядчиком в одностороннем порядке заканчиваются судом, а суд, в отсутствие существенных нарушений подрядчиком условий контракта, с высокой долей вероятности поддержит именно подрядчика».

Старший юрист юридической фирмы Vegas Lex Илья Бочинин указывает, что КоАП не запрещает одновременно привлекать к административной ответственности и юридическое, и должностное лицо, и это является достаточно распространенной практикой антимонопольных органов.

Поэтому в данном случае возможно также привлечение к ответственности должностных лиц участников картельного соглашения. «При этом картель — единственное в настоящее время антимонопольное правонарушение, за которое может последовать уголовная ответственность»,— напоминает юрист.

По словам господина Бочинина, в конце 2024 года статья 178 УК РФ была уточнена: картель на торгах теперь отдельно запрещен уголовным законом в случае, если антиконкурентный сговор участников торгов причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству (размер крупного ущерба — от 16 млн рублей) либо повлек извлечение дохода в крупном размере (размер такого дохода — от 80 млн рублей). «Потенциально, если антимонопольный орган усмотрит факт нарушения антимонопольного законодательства, ФАС может направить материалы в правоохранительные органы для проверки наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ»,— предупреждает он.

В качестве санкции уточненная ч. 2 ст. 178 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до трех лет (или без такового), либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет (или без такового) и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет.

Cтарший юрист Vegas Lex отмечает, что признание факта нарушения антимонопольного законодательства в виде заключения картельного соглашения может являться основанием для признания проведенных торгов недействительными в судебном порядке. Статистически суды в большем количестве случаев отказывают в признании незаконными решений и предписаний антимонопольных органов, которыми хозяйствующие субъекты признаются заключившими картель на торгах, также подтверждает господин Бочинин.

«Вместе с тем существует и положительная практика оспаривания таких решений. Аргументом для признания незаконным решения антимонопольного органа может стать, например, отсутствие достаточной совокупности доказательств, которая бы свидетельствовала о причинно-следственной связи между действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием цен на торгах»,— резюмирует юрист.

