Правительство Японии закрывает «Японский центр» в Петербурге

Япония планирует закрыть все шесть филиалов НКО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», один из которых находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров островного государства Есимаса Хаяси.

В качестве причины такого решения Есимаса Хаяси назвал состояние отношений между Токио и Москвой, а также ситуацию внутри России. В январе 2025 года Россия прекратила применение двусторонних документов о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам.

Центральный офис «Японского центра» в Москве и филиалы в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Хабаровске и на Сахалине работали с начала 2000-х. Учреждения занимались подготовкой управленческих кадров для предприятий, обучением японскому языку и установлением деловых контактов между странами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 2025 года в Петербурге прекратило деятельность Генконсульство Словацкой Республики.

Артемий Чулков