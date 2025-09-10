Власти Ленобласти могут запретить мигрантам работать в социальных учреждениях
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе форума «Энергия возможностей» заявил, что власти 47-го региона обсуждают ограничения на привлечение мигрантов в социальные учреждения и сферы, связанные с безопасностью.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
На текущий момент иностранцам в Ленобласти запрещено работать в сфере такси, вслед за регионом аналогичные ограничения ввели власти Петербурга. Сейчас обсуждают меры по ограничению работы приезжих в курьерской доставке.
По мнению господина Дрозденко, регион столкнулся с нехваткой квалифицированных специалистов в различных отраслях и подчеркнул необходимость развития собственных кадров.
