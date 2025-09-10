Смольный запланировал реконструкцию еще трех вестибюлей метро

Правительство Санкт-Петербурга направит почти 430 млрд рублей на развитие дорог, метро и других транспортных объектов в 2026-2028 годах. Власти города планируют начать реконструкцию трех вестибюлей метрополитена, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия»).

Речь идет о вестибюлях станций «Нарвская», «Электросила», «Площадь Александра Невского – 2». Также чиновники займутся проектированием шести трамвайных линий, они появятся в Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах. Средства пойдут и на строительство станций метро, Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали, ШМСД.

Помимо развития транспортной инфраструктуры, Смольный уделит внимание социальной сфере. На образование предусмотрено 29,7 млрд рублей, на здравоохранение — более 22 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод поставил МСС щиты для строительства коричневой ветки метро.

Татьяна Титаева