На площади 320 га в Шушарах по программе КРТ могут построить 4 млн кв. м жилья

Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга учла заявку на установление зоны комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 320 га в Шушарах, недалеко от района Славянка. Там могут построить более 4 млн кв. м жилья, считают эксперты, которых опросил «Деловой Петербург».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявку на рассмотрение комиссии подала администрация Пушкинского района Петербурга. В тексте предложения говорится, что собственник планирует застроить участок жильем. Согласно данным Росреестра, земля в этой зоне принадлежит ООО «Стройагробалт», передавшему в начале 2025 года участок в доверительное управление ООО «Амулет».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девелопер Glorax собирается построить 2,2 млн кв. м жилья в Ленинградской области.

Артемий Чулков