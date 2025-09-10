Главные новости за 10 сентября. Сочи

После временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, вылеты — в порядке очередности и готовности воздушных судов, что позволяет стабилизировать график полетов.

Все 243 избирательных участка в Сочи готовы к выборам губернатора Краснодарского края и депутатов Городского собрания, которые пройдут 12–14 сентября.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил жителя Воронежа к семи годам колонии строгого режима за мошенничество с дольщиками на сумму свыше 90 млн руб. Обвиняемый демонстрировал жертвам поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома и даже залил бетонную площадку для создания видимости начала работ.

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи на участке Магри-Веселое с высотой волн до одного метра. Неспокойная погода ожидается в ближайшие 1–3 часа и продлится до конца дня 10 сентября.

С 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года будет полностью перекрыто движение через тоннель 2А Дублера Курортного проспекта между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное. На этот период автомобилистам придется объезжать через тоннель №2 с выездом на улицу Яна Фабрициуса и далее через улицу Транспортную на трассу А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом «Сочи». Защитник близок к переходу в команду из Краснодарского края.