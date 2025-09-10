Мэр Сочи: закрытие тоннеля — мера вынужденная

Мэр Сочи Андрей Прошунин встретился с руководителем ФКУ «Черноморье» Антоном Летовым для обсуждения возобновления ремонтных работ на федеральных автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года будет полностью перекрыто движение через тоннель 2А Дублера Курортного проспекта между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное. На этот период автомобилистам придется объезжать через тоннель №2 с выездом на улицу Яна Фабрициуса и далее через улицу Транспортную на трассу А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

Протяженность дорог в Сочи составляет 1,7 тыс. км, из которых около 300 км — это дороги федерального значения. Глава города Андрей Прошунин отметил, что закрытие одного из тоннелей Дублера Курортного проспекта на год — это неприятная, но необходимая мера.

Он добавил, что на время летнего сезона было решено приостановить ремонт и на других участках, например в районе Спутника. Осенью работы возобновятся, и подрядчики постараются завершить их до начала зимних каникул.

Восстановительные работы продолжатся на оползневых участках федеральной трассы в Хостинском и Лазаревском районах. В Хостинском районе планируется строительство ростверка и второй подпорной стены, а также установка водоотводного лотка и дренажа. В Лазаревском районе после 15 сентября продолжится строительство ростверка и подпорной стены на 156-м км федеральной дороги.

ФКУ «Черноморье» также запланировало работы по обустройству пришовных зон вдоль Дублера Курортного проспекта, монтаж деформационных швов на мосту через реку Мамедка на 103-м км трассы А-147 и замену верхнего слоя дорожного покрытия на 8-км участке от Хосты до Адлера.

По данным ведомства, 77 подведомственных дорог находятся в хорошем состоянии. За восемь месяцев текущего года число аварий на федеральных трассах снизилось по сравнению с прошлым годом — количество ДТП с летальным исходом уменьшилось на 50 случаев.

Мария Удовик