В Сочи подготовили 243 избирательных участка к выборам губернатора

Все 243 избирательных участка в Сочи готовы к выборам губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания, которые пройдут 12-14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочей поездки посетил избирательный участок № 4349 на улице Ивановской в Адлерском районе и оценил готовность к предстоящим выборам. В помещении сельского дома культуры завершены последние приготовления к голосованию.

Сейчас завершены все организационные мероприятия по подготовке избирательных участков к голосованию. Все 243 участка на курорте прошли проверку и готовы принимать избирателей, сообщил господин Прошунин.

Для людей с ограниченными возможностями будут работать волонтеры. Избиратели с инвалидностью смогут проголосовать на дому. Также предусмотрены меры безопасности на случай экстренных ситуаций.

С 4 сентября можно подавать заявления на голосование вне участка для избирателей с инвалидностью или ограничениями по здоровью. Заявление можно подать самостоятельно или через других людей до 14 часов 14 сентября.

На участках будут использоваться информационные материалы с крупным шрифтом и специальные трафареты. Всем гражданам предложат оптические средства, а 197 участков будут оборудованы для удобного доступа маломобильных избирателей.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания пройдут в Сочи с 12 по 14 сентября. Общее число избирателей в городе составляет около 400 тыс. человек. Для них работают пять территориально-избирательных комиссий, основная из которых — ТИК Приморская.

В дни голосования на участках во всех районах города будут проходить концертные программы местных артистов.

Мария Удовик