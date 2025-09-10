В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за волн

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи на участке Магри-Веселое с высотой волн до одного метра. Неспокойная погода ожидается в ближайшие 1-3 часа и продлится до конца дня 10 сентября, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

За развитием ситуации следит городской оперативный штаб. Работа пляжей будет зависеть от фактических погодных условий.

Ранее, 7 сентября, в Сочи прошли сильные дожди, которые вызвали подъем уровня реки Ира в поселке Дагомыс. Это привело к затоплению части федеральной трассы Джубга — Сочи.

Местные жители в социальных сетях писали, что к полудню дожди привели к образованию луж на дорогах. Вода затопила площадь у Адлерского железнодорожного вокзала.

По указанию главы Сочи Андрея Прошунина все службы работает в усиленном режиме, и городской оперативный штаб контролирует ситуацию.

Спасатели рекомендуют жителям и туристам оставаться дома и избегать поездок на личном транспорте. Работа пляжей будет зависеть от погоды. Туристам советуют не отдыхать у воды и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что синоптики предупреждали о дождях и грозах на черноморском побережье с 2 сентября. В дальнейшем ожидается более умеренная погода с температурой около +25 градусов.

Мария Удовик