Лжезастройщик обманул дольщиков на 90 млн рублей в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи приговорил жителя Воронежа к семи годам колонии строгого режима за мошенничество с дольщиками на сумму свыше 90 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество и подделка документов.

В январе 2023 года фигурант дела купил земельный участок в Лазаревском районе и разработал схему обмана потенциальных дольщиков. Обвиняемый демонстрировал жертвам поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома и даже залил бетонную площадку для создания видимости начала работ.

Аферист убеждал покупателей в серьезности намерений, называл конкретные сроки завершения строительства и гарантировал введение объекта в эксплуатацию согласно договорам. Обманщику поверили более 30 человек из различных регионов России, которые перевели ему деньги за будущие квартиры.

После получения средств фигурант дела прекратил контакты с дольщиками, а его офис в курортном городе оказался заперт. Ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Суд также обязал осужденного возместить потерпевшим причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик