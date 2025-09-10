Капитан самарцев усилит ФК «Сочи» перед очным матчем

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом «Сочи». Защитник близок к переходу в команду из Краснодарского края, сообщает «Ъ».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко за семь туров. На прошлой неделе клуб возглавил бывший главный тренер самарцев Игорь Осинькин вместо Роберта Морено. Испанский тренер не смог справиться с задачами, и команда набрала всего одно очко за семь туров, занимая последнее место в Российской Премьер-Лиге. Президент клуба Борис Ротенберг сообщил, что сезон оказался неудачным, и отметил, что подход господина Морено не сработал, так как он строил игру, будто у него были игроки уровня «Барселоны».

Господин Ротенберг выразил уверенность в Игоре Осинькине, который, по его мнению, сможет наладить общение с игроками и организовать их работу на поле. Он добавил, что команда станет сильнее, если каждый игрок будет бороться не только за себя, но и за тренера. Господин Ротенберг считает, что это было проблемой при Роберте Морено и надеется на изменения с приходом господина Осинькина. Он ожидает улучшений как в игре команды, так и в ее положении в таблице.

Игорь Осинькин, которому 60 лет, ранее был тренером самарских «Крыльев Советов» с июля 2020 года до конца прошлого сезона. Под его руководством клуб выиграл Первую лигу в 2021 году и дошел до финала Кубка России. В сезоне 2021/22 самарцы заняли восьмое место в чемпионате России — лучший результат за последние 14 лет. Ранее господин Осинькин также тренировал «Кубань» и «Чертаново».

14 сентября в Самаре состоится матч восьмого тура чемпионата России между «Сочи» и «Крыльями Советов».