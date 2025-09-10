Аэропорт Сочи после ночных ограничений работает по фактическому расписанию

После временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, вылеты — в порядке очередности и готовности воздушных судов, что позволяет стабилизировать график полетов, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

На утро 9 сентября все три самолета, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт. Они будут обслужены в порядке очередности и отправлены в пункты назначения. Сейчас отмечены задержки 24 рейсов продолжительностью более двух часов, однако скоплений пассажиров в терминале не наблюдается, уточнили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Авиакомпании сообщают пассажирам об изменениях в их бронированиях через указанные контакты. Они также выполняют свои обязательства по закону, включая предоставление еды и напитков, а при длительных задержках — размещение в гостинице.

В администрации аэропорта отметили, что в ближайшие два дня возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Актуальную информацию можно найти на онлайн-табло, терминальных мониторах и через телеграм-бот.

На курорте накануне также были введены ограничения с 2:38 до 3:40. Это произошло после объявления угрозы атаки беспилотников на город и Сириус. В результате одной из атак в Адлерском районе погиб мужчина, так как осколки беспилотника попали в его автомобиль. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около шести частных домов также получили повреждения — пострадали фасады, крыши, окна и заборы.

Мария Удовик