Власти Новороссийска назвали сроки сдачи ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Посейдон»

Ввод в эксплуатацию объектов ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Посейдон» запланирован в несколько этапов, сообщил и.о. замглавы Новороссийска, руководитель городского управления строительства Роман Карагодин.

«У кредитного комитета Сбербанка вопрос возобновления проекта финансирования работ по строительству ЖК находится на рассмотрении»,— сообщил он.

Уточняется, что ЖК «Суджук-Кале 1» планируют сдать в эксплуатацию 30 января 2026 года, ЖК «Суджук-Кале 2» и ЖК «Посейдон 1» — 17 июля 2026 года, «Суджук-Кале 3» — 26 апреля 2026 года, ЖК «Посейдон 2» — 3 марта 2027 года.

ЖК «Суджук-Кале» и «Посейдон» — проблемные жилые комплексы в Новороссийске. Застройщик ООО «Кубаньжилстрой» не смог завершить работы на объекте, компанию официально признали банкротом. С 2022 года объекты переданы ООО «ГК Черное море».

Лия Пацан