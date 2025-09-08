Главные новости за 8 сентября. Новороссийск

По состоянию на 16:00 пожар на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелба локализован на площади 750 кв. м.

МУП «Водоканал Новороссийска» отреагировал на сообщения жителей о возможном сливе канализации в водосток из здания СИЗО на ул. Пархоменко, 33.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), входящий в группу «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), по итогам первых двух месяцев сезона 2025/2026 продемонстрировал снижение объемов перевалки зерна.

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу одного из участников перестрелки, произошедшей в Новороссийске. Уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова рассмотрели в Краснодарском краевом суде.

По итогам прошедшего летнего сезона туристическая отрасль Анапы столкнулась со значительным снижением спроса. Согласно данным, предоставленным пресс-службой Российского союза туриндустрии (РСТ), объем бронирований на курорте сократился на 30%.

На прошлой неделе в порту Новороссийск на суда отгрузили 622,5 тыс. т российского зерна, в том числе 590,4 тыс. т пшеницы и 32,1 тыс. т ячменя.

Новороссийский «Черноморец» спустя девять туров одержал первую победу в сезоне, победив «Уфу» со счетом 3:2. Голами отличились Кухарчук, Алиев и Плиев.