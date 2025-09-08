Присяжные вынесли вердикт одному из участников перестрелки в Новороссийске

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу одного из участников перестрелки, произошедшей в Новороссийске. Уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова рассмотрели в Краснодарском краевом суде. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации, включая незаконное приобретение и хранение оружия, хулиганство и убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в ночь с 8 на 9 августа 2023 года обвиняемый в компании своих знакомых, вооружившись незаконно приобретенным и хранившимся у него огнестрельным оружием – самодельным пистолетом, переделанным из сигнального в боевой, приехал на автомобильную стоянку перед магазином «Универсам» в селе Васильевка города Новороссийска. На месте между их группой и другой компанией мужчин возник конфликт. В ходе перепалки Мамедов произвел не менее 10 выстрелов из указанного оружия в сторону своих оппонентов, после чего скрылся с места происшествия.

В результате действий подсудимого двое мужчин скончались в больнице от полученных огнестрельных ранений. Еще двое пострадавших выжили исключительно благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело рассматривается судом с участием коллегии присяжных заседателей, которые и вынесли свой вердикт. Они единогласно признали Мамедова виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения и не заслуживающим снисхождения. На основании этого обвинительного вердикта присяжных заседателей суд в дальнейшем постановит окончательный приговор.