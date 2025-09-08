Новороссийский «Черноморец» одержал первую победу в сезоне

Новороссийский «Черноморец» спустя девять туров одержал первую победу в сезоне, победив «Уфу» со счетом 3:2. Голами отличились Кухарчук, Алиев и Плиев. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Футболисты вернулись из Ульяновска 4 сентября и на следующий день получили нового главного тренера с помощниками. Вадим Евсеев успел провести всего лишь две тренировки с командой и принял решение перестроить схему.

На игру девятого тура против «Уфы» бело-синие вышли точно в таком же составе, как и в матче с «Волгой», но с четверкой защитников вместо привычных пяти. Кирилл Морозов, по необходимости игравший в Ульяновске левого центрального защитника, составил пару Зауру Тарбе в опорной зоне. Антон Антонов и Владислав Ложкин стали крайними хавбеками, а Илья Жигулев занял позицию «под нападающим».