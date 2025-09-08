Новороссийский комбинат хлебопродуктов сократил перевалку зерна на 19%

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), входящий в группу «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), по итогам первых двух месяцев сезона 2025/2026 продемонстрировал снижение объемов перевалки зерна. Показатель упал на 19% и составил 1,14 млн т, сообщает «ПортНьюс».

В июле 2025 года через терминал НКХП было перевалено порядка 386,2 тыс. т сельскохозяйственной продукции. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель достигал почти 580 тыс. т. В августе 2025 года объемы перевалки также сократились, составив 757,7 тыс. т против 838,6 тыс. т в августе 2024 года.