Бронирования в Анапе по итогам летнего сезона снизились на 30%

По итогам прошедшего летнего сезона туристическая отрасль Анапы столкнулась со значительным снижением спроса. Согласно данным, предоставленным пресс-службой Российского союза туриндустрии (РСТ), объем бронирований на курорте сократился на 30%.

Общая ситуация в Краснодарском крае этим летом также развивалась на фоне негативных тенденций, вызванных экологическими проблемами в Анапе. Согласно отчету, количество ночевок на самом курорте уменьшилось на 65% за период с июня по август.

Краснодарский край в целом продемонстрировал незначительное снижение по показателям бронирования, которое составило 1,6%. Однако по количеству реализованных ночевок спад оказался более существенным и достиг 11,8%. Расхождение в этих цифрах эксперты объясняют резким сокращением средней продолжительности пребывания туристов. Гостиницы и отели стали в большей степени заполняться путешественниками, которые приезжали на короткие выходные дни из близлежащих регионов.

Президент РСТ Илья Уманский считает, что на падение спроса повлияла не только экологическая катастрофа в акватории Черного моря, но и как минимум три другие ключевые причины. Первой из них стало укрепление курса российского рубля по отношению к иностранным валютам, что сделало предложения по зарубежному отдыху более привлекательными для граждан по сравнению с внутренним туризмом. Вторая причина заключается в сохраняющейся высокой инфляции, которая не только снижает покупательную способность населения, но и одновременно увеличивает себестоимость услуг, включая гостиничный сектор. Третьим сдерживающим фактором стало аномально холодная погода, установившаяся летом в центральных и южных регионах страны.

Кроме того, Илья Уманский обратил внимание на снижение числа ночевок в гостиницах и других субъектах Российской Федерации. В частности, в Ленинградской области этот показатель уменьшился на 9%, в Удмуртской Республике — на 8,3%, в Новосибирской области — на 6,5%, а в Тульской области — на 6,2%. Также статистика зафиксировала спад в Пензенской области (5,3%), Мурманской области (4,8%), Московской области (4,2%), Саратовской области (3,9%) и Сахалинской области (3%).

Напомним, что экологический инцидент, повлиявший на туристический сезон, произошел 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших мазут, произошел разлив нефтепродуктов. При аварии были повреждены четыре топливных танка, что привело к попаданию в море приблизительно 2,4 тыс. т мазута. Значительная часть нефтепродуктов была выброшена волнами на побережье в районе курорта Анапа и его пригородных зон, в результате чего загрязнению подверглись 54 км береговой линии.