Недельный объем погрузки зерна в Новороссийске вырос на 32%

На прошлой неделе в порту Новороссийск на суда отгрузили 622,5 тыс. т российского зерна, в том числе 590,4 тыс. т пшеницы и 32,1 тыс. т ячменя. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Пшеница будет поставлена в Египет (98,9 тыс. т), Бангладеш (98,5 тыс. т), Судан (71,5 тыс. т), Саудовскую Аравию (66,0 тыс. т) и другие страны, а ячмень отправили в Египет.

Неделей ранее Новороссийск погрузил 471,5 тыс. т зерна, в том числе 444,5 тыс. т пшеницы и 27 тыс. т гороха.