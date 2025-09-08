Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали

По состоянию на 16:00 пожар на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелба локализован на площади 750 кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Возгорание тушат песком из Анапы. Сейчас в работах задействованы четыре автоцистерны, пять самосвалов, два бульдозера, четыре водовозки, экскаватор и штабная машина. На месте развернут оперативный штаб. Пожарные выполнили 374 рейса и отсыпали 4 тыс. куб. грунта.