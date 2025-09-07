Главные новости за неделю 1–7 сентября. Кавказ

Администрация Ставрополя выполнила госпрограмму по оказанию социальной поддержки горожанам почти на 90%, заключив 660 соцконтрактов и выплатив ставропольцам более 175 млн руб. Более 8,6 млн руб. было направлено 84 семьям на решение трудных жизненных ситуаций.

В Ставропольском крае купальный сезон продлили на 20 дней. Тем не менее, спасательные службы предупреждают, что осенняя погода отличается нестабильностью: температура воды снижается, усиливается ветер, а человеческий организм хуже переносит длительное пребывание в прохладной воде.

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана возглавил участник спецоперации, Герой России Темирлан Абуталимов. Командир штурмовой роты являлся участником первого потока президентской программы «Время героев», проходил стажировку в администрации Дагестана.

Общий объем произведенной в Дагестане аграрной продукции превысил 252 млрд руб. Темп роста продукции АПК в республике за прошедший год составил более 106% – это наивысший результат за последнее десятилетие.

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась признания недействительным образования двух земельных участков общей площадью около 1,2 тыс. кв. м в акватории Каспийского моря, которые незаконно сформировало Территориальное управление Росимущества в Дагестане.

Новый регулярный поезд с сообщением между Кисловодском и Самарой будет курсировать раз в четыре дня. Из Самары поезд будет отправляться в 22:46 (по местному времени) – с 22 сентября – из Кисловодска в 01:25 – с 25 сентября. Остановки состав будет делать в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населенных пунктах.

В Буйнакском районе Дагестана в суд передано уголовное дело по обвинению 25-летнего местного жителя в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

После схода селя началась расчистка автомобильной дороги регионального значения Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе.

По состоянию на 6 сентября аграрии Кабардино-Балкарии собрали порядка 140 тыс. т плодов и ягод. Полученный результат на 22% больше, чем годом ранее.

Осужденный экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков неоднократно подавал заявления об отправке в зону спецоперации. В конце 2022 года отец и сын получили пожизненные приговоры. Рауф Арашуков отбывает его в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.