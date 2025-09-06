В Кабардино-Балкарии производство плодов и ягод в 2025 году выросло на 22%

По состоянию на 6 сентября аграрии Кабардино-Балкарии собрали порядка 140 тыс. т плодов и ягод составляет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков. Он уточнил, что полученный результат на 22% больше, чем годом ранее. Глава республики напомнил, что она стабильно удерживает первое место по темпам закладки многолетних насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы КБР Казбека Кокова Фото: Telegram-канал главы КБР Казбека Кокова

По словам Казбека Кокова, есть положительная динамика и по другим направлениям АПК. Так, зерновых и зернобобовых намолочено свыше 338 тыс. т. Овощей собрано 130 тыс. т, основная часть поступает на консервные заводы. С января по июнь 2025 года КБР на 5% увеличила объемы производства животноводческой продукции. Кроме того, с 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса региона вырос на 72%.

Сейчас в республике с рабочим визитом находится Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Она также отметила лидерство Кабардино-Балкарии в производстве плодов и ягод. «В прошлом году республика произвела треть от всего объема плодово-ягодной продукции на территории России. Это очень значимый показатель. Президент Владимир Путин поставил задачу ускорить выход на самообеспеченность яблоками, и мы планируем уже к 2028 году на 100% закрывать внутренние потребности. Особую роль в достижении этого показателя будет играть республика», — резюмировала министр.

Владимир Андреев