Жителя Дагестана будут судить за призыв к массовым беспорядкам в сети интернет

В Буйнакском районе Дагестана в суд передано уголовное дело по обвинению 25-летнего местного жителя в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый разместил в сети интернет комментарий, содержащий в себе призыв неограниченного круга лиц к участию в массовых беспорядках, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.

Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн