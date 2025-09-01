Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе госпрограмма по соцконтрактам выполнена на 90%

По данным на конец августа 2025 года, администрация Ставрополя выполнила госпрограмму по оказанию социальной поддержки горожанам почти на 90 %, заключив 660 соцконтрактов и выплатив ставропольцам более 175 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наиболее частым направлением остается открытие индивидуального предпринимательства или самозанятости — 457 контрактов почти на 158 млн руб. Еще 117 граждан воспользовались мерой поддержки во время поиска работы, получив выплаты более чем на 8,1 млн руб.»,— отметили в муниципалитета.

Кроме этого, более 8,6 млн руб. было направлено 84 семьям на решение трудных жизненных ситуаций. Ещё 400 тыс. руб. выделены по двум соцконтрактам на ведение личного подсобного хозяйства.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все