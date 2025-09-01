В Ставрополе госпрограмма по соцконтрактам выполнена на 90%

По данным на конец августа 2025 года, администрация Ставрополя выполнила госпрограмму по оказанию социальной поддержки горожанам почти на 90 %, заключив 660 соцконтрактов и выплатив ставропольцам более 175 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наиболее частым направлением остается открытие индивидуального предпринимательства или самозанятости — 457 контрактов почти на 158 млн руб. Еще 117 граждан воспользовались мерой поддержки во время поиска работы, получив выплаты более чем на 8,1 млн руб.»,— отметили в муниципалитета.

Кроме этого, более 8,6 млн руб. было направлено 84 семьям на решение трудных жизненных ситуаций. Ещё 400 тыс. руб. выделены по двум соцконтрактам на ведение личного подсобного хозяйства.

Наталья Белоштейн