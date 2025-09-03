В Дагестане общий объем произведенной продукции АПК превысил 252 млрд рублей

Общий объем произведенной в Дагестане аграрной продукции превысил 252 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики, ссылаясь на результаты рабочей встречи Сергея Меликова и заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.

Темп роста продукции АПК в республике за прошедший год составил более 106% – это наивысший результат за последнее десятилетие, позволивший региону войти в топ-10 субъектов РФ по данному показателю.

Наталья Белоштейн