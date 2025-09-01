Купальный сезон на Ставрополье продлили на 20 дней

В Ставропольском крае купальный сезон продлили на 20 дней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тем не менее, спасательные службы предупреждают, что осенняя погода отличается нестабильностью: температура воды снижается, усиливается ветер, а человеческий организм хуже переносит длительное пребывание в прохладной воде.

Спасатели призывают граждан реально оценивать собственные способности: людям, не владеющим навыками плавания, не следует заходить глубоко в водоем или приближаться к судам. Выход за ограждающие буи также находится под строжайшим запретом. МЧС отмечает, что употребление спиртных напитков остается главной причиной несчастных случаев на водоемах.

Константин Соловьев