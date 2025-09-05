В Дагестане началась расчистка трассы после схода селя

После схода селя началась расчистка автомобильной дороги регионального значения Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В расчистке задействовано пять единиц спецтехники: два бульдозера Б-10 и один автогрейдер, два экскаватора. Ориентировочное время восстановления движения автотранспорта по временной схеме — 5 сентября в 11:00.

Ранее сообщалось, что из-за схода селя движение перекрыто в пяти местах на участке 35 км —45 км автомобильной дороги Агвали — Шаури — Кидеро.