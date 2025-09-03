В Дагестане отменили межевание земель водного фонда Каспия
Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась признания недействительным образования двух земельных участков общей площадью около 1,2 тыс. кв. м в акватории Каспийского моря, которые незаконно сформировало Территориальное управление Росимущества в Дагестане. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку соблюдения земельного и водоохранного законодательства в регионе.
Выяснилось, что в районе рекреационной зоны Караман-4 территориальное управление федерального агентства незаконно образовало два участка, полностью расположенных на землях водного фонда. Такие действия могли нарушить режим использования охраняемых территорий.
Чтобы устранить правонарушения и предотвратить незаконное отчуждение земель водного фонда, природоохранный прокурор подал иск в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью — результаты межевания признали недействительными.
После судебного решения Территориальное управление Росимущества в Дагестане сняло спорные участки с государственного кадастрового учета.