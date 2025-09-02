Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миннац Дагестана возглавил Герой России Темирлан Абуталимов

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана возглавил участник спецоперации, Герой России Темирлан Абуталимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

С мая 2024 года участник, командир штурмовой роты Темирлан Абуталимов являлся участником первого потока президентской программы «Время героев», проходил стажировку в администрации Дагестана.

Занимавший с 2019 года пост Энрик Муслимов назначен советником главы республики по вопросам межнационального согласия, гармонизации интересов народов Дагестана, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Константин Соловьев

Новости компаний Все