Миннац Дагестана возглавил Герой России Темирлан Абуталимов

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана возглавил участник спецоперации, Герой России Темирлан Абуталимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

С мая 2024 года участник, командир штурмовой роты Темирлан Абуталимов являлся участником первого потока президентской программы «Время героев», проходил стажировку в администрации Дагестана.

Занимавший с 2019 года пост Энрик Муслимов назначен советником главы республики по вопросам межнационального согласия, гармонизации интересов народов Дагестана, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Константин Соловьев