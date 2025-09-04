В Кисловодск запустили новый ж/д-маршрут из Самары

Новый регулярный поезд с сообщением между Кисловодском и Самарой будет курсировать раз в четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Из Самары поезд будет отправляться в 22:46 (по местному времени) – с 22 сентября – из Кисловодска в 01:25 – с 25 сентября.

Остановки состав будет делать в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населенных пунктах.

По данным СКЖД, по направлению «Самара – Кисловодск» в январе-августе маршрутом воспользовались почти 10 тыс. пассажиров (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

Константин Соловьев