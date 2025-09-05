Сочи Парк за три летних месяца принял 640 тысяч гостей

С 1 июня по 31 августа 2025 года в тематическом парке развлечений Сочи Парк отдохнули 638 510 гостей.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в июле — свыше 235 тыс., хотя в прошлом лидерство по количеству посещений неизменно удерживал август. Отель-замок Богатырь, который входит в экосистему парка, демонстрировал высокую загрузку на протяжении всего лета. Количество отдыхающих по сравнению с прошлым годом выросло с 50 344 до 51 803 человек (рост на 2,9%).

«Летний сезон всегда был для нас периодом интенсивной работы и больших ожиданий. И несмотря на то, что в этом году мы столкнулись с рядом серьезных вызовов, мы смогли привлечь в парк свыше 600 тысяч гостей. Особое внимание в этом сезоне мы уделили качеству сервиса и расширению уникальных предложений, которые делают отдых в парке по-настоящему незабываемым. Удержание туристов — это не только вопрос привлекательных цен, но и создание комфортной, безопасной и вдохновляющей среды»,— говорит генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Интерес к парку со стороны туристов и местных жителей из года в год поддерживается появлением на территории новых аттракционов и насыщенной шоу-программой. Этим летом в Сочи Парке открылись семейные аттракционы «Кочки-грибочки» и «Лесная почта», состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» и прошли гастроли Цирка Никулина с программой «Сказочная карусель». Цирковую постановку за весь период гастролей с 1 мая по 31 августа посетили 288 690 человек. Традиционно в программу были включены шоу Дельфинов и интерактивные развлечения в Южной резиденции Бабы Яги.

Важно отметить, что стратегия работы в высокий сезон включала в себя привлечение в парк иностранных туристов с акцентом на организованные группы из Бахрейна, Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта. Несмотря на сложную геополитическую обстановку (временное закрытие неба над Ираном и т.д.), удалось увеличить посещаемость среди иностранных гостей с 1747 человек летом 2024 года до 2800 человек летом 2025 года.

АО "Сочи-Парк", Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, д. 3, оф. 230, ОГРН:1062310038944

https://www.sochipark.ru/