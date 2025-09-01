Главные новости за 1 сентября. Сочи

В сентябре 2025 года объекты размещения в Сочи будут загружены более чем наполовину. На бархатный сезон уже забронировано около 60% номерного фонда, при этом на сентябрь коллективные средства размещения заполнены на 70%.

Предупреждения пляжных спасателей в разошедшемся видео об опасности купания рядом с «дельфинами, находящимися в брачном периоде» — это шутка, которой так они развлекают отдыхающих.

Сочи получил федеральную субсидию от Минэкономразвития на закупку дополнительных мусорных баков — до конца года в четырех районах города установят более 600 новых контейнеров для сбора отходов. С начала лета из курортного города вывезли и отсортировали свыше 45 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

Футбольный клуб «Сочи» назначил Игоря Осинькина главным тренером вместо испанца Роберта Морено после старта сезона — команда набрала только одно очко за семь туров и занимает последнее место в РПЛ. После семи туров Российской премьер-лиги сочинцы с одним очком замыкают турнирную таблицу, занимая 16-е место.

Стоимость автозапчастей в Сочи снизилась в августе 2025 года по нескольким категориям. Наиболее заметное падение цен зафиксировано в категории новых автомобильных стекол — на 31% по сравнению с августом прошлого года.

В День знаний в адлерском микрорайоне Голубые Дали открылась новая школа на 200 учеников начальных классов. В здании работают спортивный и актовый залы, столовая полного цикла, обустроена территория для игр и отдыха.