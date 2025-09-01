В Адлере открыли школу для 200 учеников

В День знаний в адлерском микрорайоне Голубые Дали открылась новая школа на 200 учеников начальных классов. В здании работают спортивный и актовый залы, столовая полного цикла, обустроена территория для игр и отдыха, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Сейчас в городе строятся еще шесть школ и один детский сад. В ближайшее время начнется возведение школы на 800 мест на улице Яна Фабрициуса. За летний период провели ремонт образовательных учреждений: заменили кровлю, коммунальные системы, модернизировали пищеблоки.

На подготовку школ к учебному году в начале лета направили более 350 млн руб. Сегодня в Сочи за парты сели 7 тыс. первоклассников, общее количество учеников составляет 78 тыс. человек.

Мария Удовик