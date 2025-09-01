В «Дельфе» назвали шуткой предупреждения спасателей о брачном периоде дельфинов

Предупреждения пляжных спасателей в разошедшемся видео об опасности купания рядом с «дельфинами, находящимися в брачном периоде» — это шутка, которой так они развлекают отдыхающих. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в Центре спасения дельфинов «Дельфа».

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором спасатели одного из черноморских пляжей предупреждают отдыхающих об опасности купания рядом с дельфинами. По их словам, дельфины сейчас находятся в брачном периоде, и якобы на минувшей неделе трое мужчин пострадали из-за этого от млекопитающих. «Мы их на трех лодках еле веслами отбили. Они — в реанимации. Им больно и обидно»,— рассказывал один из пляжных спасателей в мегафон отдыхающим. Видео быстро разошлось по соцсетям и мессенджерам и набрало популярность.

В сочинском Центре спасения дельфинов «Дельфа» «Ъ-Сочи» пояснили, что у дельфинов нет ярко выраженного брачного периода. «Он у них круглогодичный, как у людей»,— сообщили там.

Также там отметили, что по крайней мере в Черном море факты агрессивного поведения дельфинов, равно как и вред, который млекопитающие могли бы нанести человеку, играя с ним, не фиксируются. «Исключения могут составлять только ситуации, когда дельфины находятся в неводе. Касатки могут притапливать человека»,— добавили специалисты «Дельфы». Таким образом касатки как бы выражают злость за то, что их поместили в неволю, пояснили они.

«Да, мы видели этот ролик. В данном случае спасатели, судя по всему, просто развлекали таким образом отдыхающих на пляже»,— предположил собеседник издания.

Михаил Волкодав