ФК «Сочи» сменил главного тренера после старта сезона

Футбольный клуб «Сочи» назначил Игоря Осинькина главным тренером вместо испанца Роберта Морено после старта сезона — команда набрала только одно очко за семь туров и занимает последнее место в РПЛ, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента клуба Бориса Ротенберга. После семи туров Российской премьер-лиги сочинцы с одним очком замыкают турнирную таблицу, занимая 16-е место.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Ротенберг отметил, что сезон оказался неудачным, и Роберт Морено не справился с поставленной задачей. Он объяснил, что, несмотря на старания иностранного тренера, его испанский подход не позволил ему добиться успеха. По словам господина Ротенберга, Роберт Морено строил игру команды так, как будто у него были игроки уровня «Барселоны», которые могли бы сами решать все вопросы.

Господин Ротенберг выразил уверенность в новом тренере Игоре Осинькине, который, по его мнению, сможет наладить коммуникацию с игроками и работать с ними так, чтобы они были на своих местах во время матчей.

Он также добавил, что команда станет сильнее, когда каждый игрок будет бороться не только за себя и свою семью, но и за тренера. По его мнению, это было отсутствующим элементом при Роберте Морено, и он верит, что господин Осинькин сможет это изменить. Борис Ротенберг ожидает улучшений как на поле, так и в турнирной таблице.

Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, но по итогам сезона команда заняла последнее место в РПЛ и вылетела во второй дивизион. Спустя год клуб вернулся в премьер-лигу, победив в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород». В карьере господина Морено также была работа с национальной сборной Испании и в клубах «Монако» и «Гранада».

Игорь Осинькин, которому 60 лет, был тренером самарских «Крыльев Советов» с июля 2020 года до конца прошлого сезона. Под его руководством клуб выиграл Первую лигу в 2021 году и дошел до финала Кубка России. В сезоне-2021/22 самарцы заняли восьмое место в чемпионате России — лучший результат за последние 14 лет. Ранее господин Осинькин тренировал «Кубань» и «Чертаново».

Мария Удовик

