Сочи получил федсубсидию на 600 новых мусорных баков

Сочи получил федеральную субсидию от Минэкономразвития на закупку дополнительных мусорных баков — до конца года в четырех районах города установят более 600 новых контейнеров для сбора отходов.

С начала лета из курортного города вывезли и отсортировали свыше 45 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Объем мусора постоянно увеличивается, что требует системного подхода к решению проблемы.

Сейчас завершается подготовка аукционной документации для закупки новых баков. Установка дополнительных контейнеров повысит эффективность сортировки и вывоза мусора в городе.

В 2025 году для снижения нагрузки на площадки в Сочи разместили дополнительные контейнеры для крупногабаритного мусора. Также запустили пилотный проект по установке камер видеонаблюдения более чем в 10 точках, где ранее фиксировался незаконный сброс строительного мусора.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочинский национальный парк совместно с «Кубань-СПАС» организовал работы по расчистке от мусора пещеры Бережного. Она расположена в селе Ермоловка Адлерского района в границах особо охраняемой природной территории федерального значения.

Мария Удовик