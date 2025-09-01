В Сочи заполняемость гостиниц в бархатный сезон достигнет 60%

В сентябре 2025 года объекты размещения в Сочи будут загружены более чем наполовину. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта, на бархатный сезон уже забронировано около 60% номерного фонда, при этом на сентябрь коллективные средства размещения заполнены на 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Особым спросом у гостей курорта традиционно пользуются санатории и пансионаты с лечением: уровень бронирований на осень в них достигает порядка 90%. В администрации отмечают, что именно бархатный сезон считается оптимальным временем для прохождения оздоровительных процедур, поскольку их проведение не всегда совместимо с жаркой летней погодой.

Летом 2025 года в Сочи наблюдался рост спроса на размещение, питание и развлечения, что привело к повышению цен в этих сегментах. Среди наиболее востребованных услуг оказались химчистка и стирка, бьюти-сфера, а также транспортные сервисы. В категории продовольственных товаров вырос спрос на фрукты, прохладительные напитки, мороженое и пиво, в непродовольственной — на пляжные принадлежности, солнцезащитные средства и спортивные товары.

На прямой линии мэра Сочи Андрея Прошунина и его заместителей говорилось, что главная задача курорта сейчас — обеспечить качественный и безопасный отдых, а не стремиться к рекордам по количеству туристов. Роспотребнадзор, проведя более 4,5 тыс. исследований, подтвердил, что купание на сочинских пляжах абсолютно безопасно. Летом город уже принял около 3,5 млн туристов, средняя загрузка гостиниц составляет 85%, а в самых популярных отелях она близка к максимуму.

В администрации также сообщили, что в ближайшие годы открытие новых пляжных территорий не планируется, однако в разных районах города ведется благоустройство набережных. Завершена реконструкция территории санатория «Волна» в Хостинском районе, где обновили прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, озеленение и установили современную инфраструктуру для отдыха. При этом была сохранена скульптурная композиция «Купальщица» советских времен.

«Ъ-Сочи» скоростное судно «Комета» совершило первый регулярный рейс по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. Представитель судовладельца Павел Марухин отметил, что судно отправилось из Сочи почти заполненным: на борту было 81 пассажир, а в обратном направлении из Сухума в Сочи отправились 64 человека.

Мария Удовик