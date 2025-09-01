За год цены на автостекла в Сочи снизились на треть

Стоимость автозапчастей в Сочи снизилась в августе 2025 года по нескольким категориям. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе «Авито».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Наиболее заметное падение цен зафиксировано в категории новых автомобильных стекол — на 31% по сравнению с августом прошлого года. Средняя стоимость составила 7,9 тыс. руб. Значительно подешевело также рулевое управление — на 26%, до 8,5 тыс. руб. в среднем.

Среди подержанных запчастей снижение затронуло элементы подвески — цены упали на 4% и достигли 7,6 тыс. руб.

При этом стоимость некоторых категорий осталась без изменений. Тормозная система на вторичном рынке по-прежнему стоит около 8,7 тыс. руб. Цены на детали салона также сохранились на прошлогоднем уровне — порядка 7,2 тыс. руб. за новые элементы.

В Краснодарском крае обслуживание автомобилей премиум-класса, таких как Mercedes-Benz, BMW и Volvo, стало значительно дороже. За первое полугодие 2025 года стоимость запчастей для этих автомобилей выросла на 50–75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В целом по России стоимость запчастей за первое полугодие 2025 года увеличилась примерно на 15%, а в Краснодарском крае — почти на 8%. Основными причинами подорожания стали рост расходов на международные перевозки, высокая инфляция, обязательная маркировка продукции и увеличение налогов и сборов в автомобильной отрасли. Несмотря на это, рост цен оказался менее значительным, чем ожидалось, благодаря постепенному повышению стоимости.

Ремонт премиальных автомобилей в Краснодарском крае обходится дороже всего. Кроме того, дефицит качественных запчастей и сложная конструкция автомобилей, таких как Skoda, Audi и Volkswagen, делают их ремонт более затратным — стоимость комплектующих для них возросла более чем на 60%.

Средняя стоимость ремонта зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Для популярных моделей, таких как Toyota Camry или Kia Rio, ремонт будет дешевле, так как рынок насыщен доступными запчастями. Однако даже относительно недорогие марки могут потребовать значительных вложений при серьезном техническом обслуживании или замене крупных узлов.

Владельцы автомобилей Daewoo и Skoda в среднем тратят до 80 тыс. руб. в год на эксплуатацию (включая расходы на топливо, техническое обслуживание, мойку и налоги). Для Lada и Renault эта сумма составляет около 83 тыс. руб., а для Ford — около 85 тыс. руб. в год. Дешевле всего обходится эксплуатация корейских автомобилей — Hyundai Solaris и Kia Rio, которые стоят владельцам в среднем 77 тыс. руб. в год.

Мария Удовик