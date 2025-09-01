Главные новости к утру 1 сентября

Президент России Владимир Путин находится в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине, где проходит заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава РФ находится в Китае с четырехдневным визитом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью контролируют юг республики после взятия Камышевахи 30 августа.

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За завершившийся 31 августа сельскохозяйственный год совокупное производство растительных масел в России с сократилось на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Это обусловлено 11-процентным падением выпуска подсолнечного масла: его производители утратили мотивацию к экспортным поставкам из-за снижения рентабельности.

Как стало известно «Ъ», ФАС создаст площадку для обсуждения претензий авиакомпаний к аэропортам. Авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров.

Рынок внутреннего туризма в России летом показал сдержанный рост, количество гостиничных бронирований за июнь—август прибавило 4,8% год к году, а турбизнес говорит об увеличении турпотока вовсе всего на 2–4%. Летний сезон подвели снижение интереса к Краснодарскому краю после закрытия пляжей и накопленный эффект от роста цен в сегменте внутреннего туризма.

По данным «Ъ», энергетики обсуждают меры подстраховки энергосистемы Юга до ввода большой генерации, которая должна покрыть энергодефицит региона. Предлагается в том числе повысить тариф на передачу в период пиковых нагрузок, ввести аварийный механизм управления спросом и увеличить долю розничной генерации.

Представители движения «Ансар Аллах» задержали 11 сотрудников ООН на территории Йемена. Кроме 11 недавно задержанных, под стражей находятся еще 23 сотрудника ООН, причем некоторые — с 2021 и 2023 годов. В этом году один из задержанных погиб.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу почти всех типов гостевых виз владельцам палестинских паспортов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Новые меры, изложенные в телеграмме Госдепартамента от 18 августа, распространяются на визы для лечения, учебы, посещения родственников и деловых поездок.