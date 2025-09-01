Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств ШОС в Тяньцзине

Президент России Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где вскоре откроется заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава РФ находится в Китае с четырехдневным визитом.

ШОС включает 10 государств. Помимо Китая и России, это — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также в работе текущего саммита принимают участие главы имеющих статус государств-наблюдателей Афганистана и Монголия. В качестве партнеров по диалогу присутствуют главы Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.

По информации помощника президента Юрия Ушакова, в повестке заседания значится подведение итогов работы ШОС в 2024—2025 годах, вопросы укрепления объединения и продвижения сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере, и в области международной безопасности. Также предстоит обмен мнениями по различным темам, ожидается подписание порядка 20 документов, включая Тяньцзинскую декларацию Совета глав государств.

Эрнест Филипповский