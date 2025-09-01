Турпоток отдыхает

Рынок внутреннего туризма в России летом показал сдержанный рост, количество гостиничных бронирований за июнь—август прибавило 4,8% год к году, а турбизнес говорит об увеличении турпотока вовсе всего на 2–4%. Летний сезон подвели снижение интереса к Краснодарскому краю после закрытия пляжей и накопленный эффект от роста цен в сегменте внутреннего туризма.

Совокупное количество гостиничных бронирований в России в июне—августе выросло на 4,8% год к году, подсчитали в Travelline (система управления гостиничными продажами). Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что турпоток по стране в летнем сезоне увеличился на 3–4% год к году, достигнув примерно 52 млн человек. В туроператоре «Алеан» отмечают, что продажи выросли в среднем на 2%, за вычетом Краснодарского края. Интерес к последнему, по словам собеседника “Ъ” на рынке, сократился на 10% год к году.

В Travelata.ru отмечают, что количество продаж по России организованных туров, включающих перелет, по итогам лета снизилось на 9% год к году. В Level.Travel говорят, что в общей структуре продаж доля страны за год размылась с 18% до 16%. В «Слетать.ру» продажи остались на уровне прошлого года.

Краснодарский край — ключевое летнее направление в России. Согласно TravelLine, его доля в гостиничных продажах 13,7%. Снижение спроса на регион в этом году продиктовано закрытием для купания части пляжей из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года. Доля региона в структуре продаж туроператоров внутри страны сократилась на 10,3 процентного пункта год к году, до 37,6%, следует из данных «Слетать.ру». В «Алеане» отмечают, что спрос на Анапу за год сократился на 60–70%, на Сочи и Геленджик — примерно на 20%.

Летний спрос на Геленджик снизился, несмотря на восстановление в конце июля работы местного аэропорта, что в моменте привело к росту числа бронирований (см. “Ъ” от 20 июля). Продажи Геленджика начались поздно, и занять заметную долю летом ему не удалось, отмечают в Travelata.ru. В структуре продаж организованных туров по стране, включающих перелет, доля направления, по данным сервиса, составила всего 0,7%. Из-за высокой стоимости перелетов аэропорт, по словам господина Ромашкина, оказался ориентирован преимущественно на деловых путешественников и жителей Краснодара.

Существенным фактором, сдержавшим популярность Геленджика и внутренних направлений в целом, Сергей Ромашкин называет накопленный эффект от роста цен в последние несколько лет. Потребительская активность снижается, и люди стремятся оптимизировать траты. Согласно Level.Travel, средняя стоимость забронированного тура в Геленджик этим летом составила 125 тыс. руб., увеличившись на 14% год к году. Поездки в Сочи подорожали на 13%, до 104 тыс. руб.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях, по данным Travelline, летом достигла 11,5 тыс. руб., включая дополнительные услуги. Год к году значение выросло на 21,6%. В «Островке» отмечают рост на 9% год к году, до 6,1 тыс. руб. за ночь. Наиболее выраженную динамику среди пляжных российских направлений аналитики TravelLine заметили в Крыму, где средняя стоимость проданной ночи с учетом услуг выросла на 75,3%, до 18,5 тыс. руб. Для сравнения, в случае Москвы аналогичный прирост составил 2,4%, до 8,7 тыс. руб.

Выраженная динамика Крыма может быть связана с ростом спроса. В «Алеане» зафиксировали рост продаж на 32% год к году. Положительный тренд, по словам господина Ромашкина, заметен с ноября прошлого года и практически не связан с потерей туристического интереса к Анапе. Речь идет о восстановлении туристического интереса к региону за счет стабилизации новостного фона, отмечает он. Нарастить свою долю на туристическом рынке за лето, по данным «Слетать.ру», также удалось Калининградской области и Кавказским Минеральным Водам. Их доля в общей структуре продаж внутри страны за год выросла с 6,5% до 8,1% и с 5,8% до 7,1% соответственно. В «Алеане» также зафиксировали рост спроса на Дагестан.

Александра Мерцалова