Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генерации подставляют плечо

Энергетики обсуждают меры подстраховки энергосистемы Юга

По данным “Ъ”, энергетики обсуждают меры подстраховки энергосистемы Юга до ввода большой генерации, которая должна покрыть энергодефицит региона. Предлагается в том числе повысить тариф на передачу в период пиковых нагрузок, ввести аварийный механизм управления спросом и увеличить долю розничной генерации. Такие меры могут быть распространены и на другие регионы с дефицитами. Оптимальный и самый быстрый из вариантов — ввод аварийного механизма управления спросом, считают аналитики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Регуляторы рассматривают возможные меры поддержки Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга в периоды пиковых нагрузок, пока не будут построены новые энергоблоки, узнал “Ъ”. Прошлым летом дефицит мощности, который к 2030 году оценивается в 2,4 ГВт, привел к веерным отключениям электроэнергии в регионе. Ввести основную часть новых энергоблоков планируется в 2028–2030 годы (см. “Ъ” от 25 апреля).

В частности, предлагается ввести механизм аварийного управления спросом (Demand Response, DR) через агрегатор «Росатом Управление спросом» (структура «Росэнергоатома»).

Сейчас отобранные на конкурсе агрегаторы по команде «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) снижают потребление в пиковые часы. Это уменьшает оптовые цены на электроэнергию, а бизнес получает плату за оказание таких услуг. Новый механизм «Росатом» предлагает применять для малого и среднего бизнеса, длительность и глубина разгрузки могут составить шесть часов в сутки на протяжении двух-трех недель зимой и летом. Стоимость услуги предлагается определять исходя из цены мощности новой генерации.

На юге также предлагается задействовать розничную генерацию общим объемом мощности от 105 МВт, которая за 20 дней в периоды пиковых нагрузок может вырабатывать до 32,8 тыс. МВт•ч. Цена поставки генерации потребителей составит 13–15 руб. за 1 кВт•ч в сравнении со сформировавшейся ранее на оптовом рынке электроэнергии ценой в 288 руб. за 1 кВт•ч.

Среди других обсуждаемых инициатив — повышение тарифов на передачу электроэнергии в дефицитные периоды, но без увеличения выручки территориальной сетевой организации: цены будут поднимать зимой и летом, а в межсезонье снижать.

Также рассматриваются изменение границ диапазонов дифференциации тарифов и введение механизма управления спросом через рынок системных услуг.

Еще одно предложение — стимулирование быстрой модернизации оптовой генерации для увеличения выдаваемой мощности, ресурс для этого есть у «Технопромэкспорта» (входит в «Ростех»). Кроме того, обсуждается проведение региональных отборов инвестпроектов розничной генерации и развитие микрогенерации, в том числе снятие ограничений на выдачу мощности.

В «Росэнергоатоме» сообщили “Ъ”, что «Росатом Управление спросом» высказал предложение о возможности потенциального использования нагрузки небольших коммерческих потребителей как высокоманевренной «виртуальной» пиковой генерации для прохождения летнего и зимнего максимумов энергопотребления, в том числе на период строительства новых генерирующих объектов. «Никто не призывает снизить объемы строительства генерации, она должна покрывать потребление, но реализация этих мероприятий требует времени»,— подчеркивают в компании.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” заявили, что обсуждаемые меры направлены на снижение рисков дефицита на период строительства генерации в любых регионах, где ожидается рост потребления темпами, опережающими вводы генерации и сетей. Количественные оценки объема соответствующего ресурса носят предварительный характер, говорят там, но уровень в 100–200 МВт представляется достижимым.

Регулятор поддерживает меры, направленные на недопущение дефицитов, но также важен выбор наиболее экономически эффективных механизмов, сейчас в качестве источника преимущественно рассматриваются платежи потребителей оптового рынка.

В СО сообщили “Ъ”, что в августе 2025 года снижение потребления в рамках программы управления спросом по ОЭС Юга составило 5,75 МВт, в том числе для наиболее дефицитной части за КС «Волгоград – Ростов» — 0,75 МВт. «Учитывая отсутствие крупных потребителей, готовых к сезонному перераспределению нагрузки, и ярко выраженный сезонный характер потребления предприятий обслуживающего сектора, нет оснований полагать, что запуск новой программы управления спросом в краткосрочной перспективе сможет дать в ОЭС Юга значимый эффект»,— считают в СО.

По оценке «Транснефтьэнерго», общий плановый объем рынка управления спросом в денежном выражении за январь—сентябрь в первой ценовой зоне — около 749 млн руб. В третьем квартале средневзвешенная цена за снижение потребления — 514,6 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, что эквивалентно примерно 25,7 руб. за 1 кВт•ч. Доля ОЭС Юга в рынке сейчас крайне мала, а потенциал его роста в этой энергосистеме ограничен, поскольку в регионе незначительное количество крупных промышленных потребителей с возможностью длительного снижения нагрузки, указывают эксперты «Транснефтьэнерго».

Генерация потребителей может подставить плечо энергосистеме в сложные периоды пиковых нагрузок, стоимость этой помощи на порядок меньше затрат на строительство и содержание пиковых станций и накопителей, отметили в «Сообществе потребителей энергии».

В «Технопромэкспорте» уточнили “Ъ”, что предлагают установить системы охлаждения в воздухозаборных устройствах парогазовых энергоблоков ТЭС, что существенно повысит их располагаемую мощность в летний период.

Дополнительным преимуществом, по мнению компании, станет прирост физической выработки высокоэффективных блоков парогазовых установок (ПГУ), что позволит снизить цены РСВ (рынок на сутки вперед) в энергосистеме Юга в часы пиковых нагрузок. Возвращать инвестиции предлагается за счет целевой и ограниченной по времени надбавки к цене мощности конкретных генерирующих объектов (фиксированной или в процентах от цены конкурентного отбора мощности). В Минэнерго и «Россетях» не ответили на запрос “Ъ”.

«Россети» возьмут на себя строительство накопителей на юге РФ

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» считает, что из представленных мер наиболее экономичным и быстро реализуемым «мостом» до ввода большой генерации на Юге будет внедрение аварийного DR через специализированного агрегатора. По ее словам, предложенная модель агрегирует разгрузку примерно в 200 МВт на шесть часов в сутки в течение недель пикового потребления. В пилотном проекте итоговая стоимость «кВт•ч разгрузки» оценивается примерно в 35 руб., а годовая стоимость программы на 200 МВт — в 3,77 млрд руб., что ниже, чем годовые платежи, соответствующие строительству 200 МВт ПГУ (5,11 млрд руб.) при сопоставимом эффекте прохождения пиков. «Технически DR реализуется быстро, за счет смарт-контрактов, связи с СО ЕЭС и абонентских устройств, управляемых агрегатором»,— добавляет эксперт.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел

Новости компаний Все