С доходов согнали жиры

За завершившийся 31 августа сельскохозяйственный год совокупное производство растительных масел в России с сократилось на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Это обусловлено 11-процентным падением выпуска подсолнечного масла: его производители утратили мотивацию к экспортным поставкам из-за снижения рентабельности. Поддерживает рынок растущий за счет спроса со стороны Китая объем переработки рапса.

Объем производства основных видов растительных масел в России по итогам сельскохозяйственного сезона (период с сентября 2024 года по август 2025 года) составил 9,47 млн тонн, сократившись на 7% год к году, подсчитали в OleoScope. Совокупный объем переработки потерял 5,7%, до 26,3 млн тонн. Тренд в целом обусловлен в первую очередь падением выпуска подсолнечного масла на 11% год к году, до 6,94 млн тонн. Оценка Центра ценовых индексов — 7,2 млн тонн.

Производство подсолнечного масла резко снизилось в контексте падения экспорта на 11% за 12 месяцев, до 4,72 млн тонн по итогам сезона, отмечают в OleoScope. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин говорит, что в денежном выражении поставки за рубеж в январе—июле составили $2,9 млрд, прибавив 3% год к году. Динамику в натуральном выражении он не привел. Ключевыми покупателями российского подсолнечного масла эксперт называет Индию, Турцию и Китай.

Экономика переработки на экспорт в начале года ушла в минус, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов вспоминает, что в феврале рентабельность составляла минус 20% и некоторые заводы приостановили работу. Господин Мальцев связывает это с увеличением стоимости семечки, стагнацией мировых цен, укреплением рубля и действующими пошлинами. Согласно «Совэкону», на 20 августа средняя стоимость подсолнечника составляла 35,4 тыс. руб. за тонну, прибавив 12,3% год к году.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина замечает, что за счет снижения урожайности подсолнечника в прошлом году объем ресурсной базы для масла сократился. Маржинальность нерафинированного подсолнечного масла, по ее словам, сократилась с 11,4% по итогам 2023 года до 0,6% в первом квартале 2025 года. В сегменте рафинированного показатель выше — 5,9%. Но в целом ухудшение экономики, по словам госпожи Корягиной, делает выпуск подсолнечного масла малоинтересным для бизнеса.

Единственным растительным маслом, показавшим существенный рост производства по итогам минувшего сельскохозяйственного сезона, стало рапсовое. Его выпуск, согласно OleoScope, составил 1,44 млн тонн, прибавив 16% год к году. Михаил Мальцев говорит, что рентабельность в сегменте из-за высокой стоимости сырья составляет несколько процентов, но все же остается в положительной зоне.

Экспорт рапсового масла, по данным OleoScope, за сезон вырос на 14%, до 1,39 млн тонн. За семь месяцев 2025 года Илья Ильюшин оценивает зарубежные поставки рапсового масла в 865 тыс. тонн и $844 млн. Год к году значения прибавили 39% и 54% соответственно. Основной объем закупили Китай, Латвия и Норвегия, говорит эксперт. Дмитрий Краснов оценивает долю Китая в 90%. Сейчас рост поставок в страну происходит на фоне введения в марте 100-процентной пошлины на продукцию из Канады.

В Масложировом союзе рассчитывают, что в новом сезоне на рынке установится баланс цен на сырье и готовую продукцию. Это позволит нарастить объем производства растительных масел на 7,5% за 12 месяцев, до 10,5 млн тонн, говорит господин Мальцев. Экспорт в этом случае, по его словам, составит 8,2 млн тонн. Рост к оценке OleoScope по итогам сезона — 21%.

Господин Краснов напоминает, что посевные площади под подсолнечником за год выросли на 13%. Это приведет к росту урожая с 16,9 млн до 18 млн тонн при благоприятной погоде и, соответственно, росту переработки, говорит он. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко не исключает, что в октябре стоимость подсолнечника за счет этого снизится. Но основной владелец «Био-Тона» Эдуард Зернин замечает, что переработчики ввели новые мощности и, например, в Поволжье спрос сейчас превышает предложение. Господин Краснов сомневается, что производителям масла удастся увеличить экспорт: конкуренция на международных рынках растет.

Валовой сбор рапса, по прогнозам Дмитрия Краснова, в этом сельскохозяйственном году вырастет на 7,3%, до 5 млн тонн. Но динамика его экспорта зависит от ситуации на китайском рынке, замечает он. Прогноз производства рапсового масла OleoScope на сезон-2025/26 — 2,05 млн. За 12 месяцев значение может вырасти на 42,4%.

Александра Мерцалова