Пушилин: После взятия Камышевахи ВС РФ полностью освободили юг ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью контролируют юг ДНР после взятия Камышевахи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что российские войска улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области.

Поселок Камышеваха был взят под контроль группировкой «Центр» 30 августа. До этого он оставался единственным населенным пунктом на западе ДНР у границы с Запорожской областью, который находился под контролем Украины. В мае-июне были заняты Вольное Поле и Шевченко, а в августе — Малиевка и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.