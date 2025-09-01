Зеленский: задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, министр внутренних дел страны Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого.

Андрей Парубий был застрелен 30 августа. Местные СМИ сообщали, что на месте преступления было найдено не менее семи гильз.

Политик занимал пост спикера Верховной рады с 2016 по 2019 год. До этого он был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины в 2014 году. Он также был одним из лидеров «оранжевой революции» в 2004 году и возглавлял самооборону на киевском майдане в 2013-2014 годах.