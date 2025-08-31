Йеменские хуситы задержали 11 сотрудников ООН

Представители движения «Ансар Аллах» задержали 11 сотрудников ООН на территории Йемена. Об этом сообщил спецпосланник генерального секретаря всемирной организации по Йемену Ханс Грундберг.

По его словам, это «новая волна произвольных задержаний». Господин Грундберг решительно осудил насильственное проникновение в здания ООН в Йемене и конфискацию имущества.

Кроме 11 недавно задержанных, под стражей находятся еще 23 сотрудника ООН, причем некоторые — с 2021 и 2023 годов. В этом году один из задержанных погиб. Господин Грундберг призвал хуситов немедленно и без условий освободить всех сотрудников ООН, а также представителей других международных организаций и дипмиссий.