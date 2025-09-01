США приостановили выдачу палестинцам гостевых виз почти всех типов

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу почти всех типов гостевых виз владельцам палестинских паспортов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Ранее Госдепартамент объявил, что не будет выдавать визы палестинским чиновникам для участия в Генассамблее ООН.

Новые меры, изложенные в телеграмме Госдепартамента от 18 августа, распространяются на визы для лечения, учебы, посещения родственников и деловых поездок.

Ограничения касаются всех, у кого есть только палестинский паспорт, выданный после 1990-х годов. Они не затронут палестинцев с двойным гражданством или тех, у кого уже есть визы.

Госдеп подтвердил The New York Times, что дал распоряжение дипломатам соблюдать новые правила. В заявлении ведомства говорится, что меры предпринимаются «в соответствии с законодательством США и национальной безопасностью».