Главные новости за неделю 25–31 августа. Кавказ

Следственный комитет России по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Избербаша Магомеда Исакова в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286). Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без изменений приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Черкесский городской суд 12 мая приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн руб.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» продало санаторий «Факел» в Кисловодске московскому ООО «А Промлизинг» за 1 млрд руб., что на 17,9% больше начальной стоимости лота (882,9 млн руб.).

Урожайность зерновых культур в Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 ц/га. За период с января по июль текущего года сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 182,6 млрд руб. Это на 15% превышает объемы производства аналогичного периода 2024 года.

В аэропорту Владикавказа сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога самолета. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В Дагестане и Бурятии начаты работы по созданию инфраструктуры проекта «Пять морей и озеро Байкал». На эти цели регионам направили 4 млрд руб.

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору Джанги-Тау трое альпинистов попали под камнепад. Один из них, экс-президент федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, погиб.

Республика Северная Осетия-Алания получила 1,43 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства.

Правительство России направило бюджету Карачаево-Черкесии субсидию в размере 236,9 млн руб. на повышение устойчивости жилых домов в сейсмоопасных районах региона Карачаево-Черкесии в 2025 году.

Губернатор Ставропольского края назначил Елену Ковригину заместителем министра здравоохранения региона.