Верховный суд КЧР не изменил приговор экс-главе УГИБДД по Ставрополью

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без изменений приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкесской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Черкесский городской суд 12 мая приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн руб.

Алексея Сафонова 12 мая признали виновным в создании преступного сообщества, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1. ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году он вместе с другими сотрудниками ведомства и местными жителями создал и возглавил организованное преступное сообщество. Целью группировки было незаконное обогащение.

С 2013 по 2021 год участники сообщества получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн руб. Деньги были наградой за непривлечение водителей грузового транспорта к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Сам Сафонов своей вины не признает.

Мария Хоперская