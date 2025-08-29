КЧР получит почти 237 млн рублей на повышение сейсмоустойчивости домов

Правительство России направило 236,9 млн рублей бюджету Карачаево-Черкесии субсидию в размере 236,9 млн руб. на повышение устойчивости жилых домов в сейсмоопасных районах региона Карачаево-Черкессии в 2025 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Средства будут направлены на реализацию проектов по укреплению жилых зданий, ключевых объектов и систем жизнеобеспечения в районах с повышенной сейсмической активностью в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее КЧР получала финансирование на завершение строительств в Черкесске четырех сейсмоустойчивых многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 52 тыс. кв. метров, а также на сейсмоусиление нескольких школ.

Наталья Белоштейн